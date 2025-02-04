اليوم السابع
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مشاركة 230 منشأة تجارية فى أول أيام الأوكازيون الشتوى 2025

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:07 م
مشاركة 230 منشأة تجارية فى أول أيام الأوكازيون الشتوى 2025 الاوكازيون
كتب مدحت وهبة

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بدأت  وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل  بالأوكازيون الشتوى 2025 وشارك ما يقرب من 230 محلا تجاريا في عروض التخفيضات خلال أول يوم من بدء العمل بالأوكازيون، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

وكان الدكتور شريف فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا رقم 14 لسنة 2025 ببدء التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوى " لعام 2025 اعتبارا من غدا الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين وتضمن القرار ضرورة حصول المحال المشاركة فى التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة فى دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.







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وزارة التموين

الاوكازيون الشتوى 2025

تخفيضات الاوكازيون الشتوى 2025






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