نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ بالإسم ورقم الجلوس

كفر الشيخ- محمد سليمان

ينشر اليوم السابع نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بعد اعتمادها بنسبة نجاح 82.27%.

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كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتمد منذ قليل، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2025-2024م، بنسبة نجاح 82.27% ، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.09%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و 259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 235طالباً، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 66 ألفًا 24 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 82.27%

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.