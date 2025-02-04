إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم

كفر الشيخ- محمد سليمان

يتطلع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ لموعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى سيتم إعلانها اليوم، عقب اعتماد اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، لها، وقد انتهت أعمال المراجعة النهائية.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال المراجعات النهائية، وسبقها أعمال التصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة (قطاع كفرالشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول)، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 66 ألفا و200 طالب وطالبة، وتم التصحيح فى 3 قطاعات.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد حث مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهاً المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددا على السرية الكاملة في العمل.

كما وجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.