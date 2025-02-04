نائب وزير الصحة: نوفر 70 مليون جرعة سنويا من اللقاحات لتحصين المواطنين

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، إن مصر توفر ما يقرب من 70 مليون جرعة من اللقاحات سنويا، مشيرا إلي أن مصر تمكنت مؤخرا من تحقيق اشتراطات مكافحة فيروس بى وتابع : مصر واحدة من 6 دول تتبادل تقنيات صناعة اللقاحات .

وأضاف الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان خلال فاعليات المنتدى الثانى للقاحات لدول الاتحاد الأفريقى تم تغطية جميع الأطفال الوافدين الي مصر باللقاحات المطلوبة مشيرا إلي أن البرنامج الوطنى للتطعيمات حقق نسب تغطية تفوق ال 95% .

ويركز المنتدى على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة.

وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد

"يمثل هذا المنتدى محطة محورية في مسيرة إفريقيا نحو تحقيق الأمن الصحي، حيث يجسد التزامنا الجماعي ببناء منظومة رعاية صحية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات القارة وتعزيز نموها الاقتصادي.

يأتي هذا الحدث في وقت يشهد تحولات جوهرية في مشهد تصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية، ما يؤكد أهمية العمل المشترك لتسريع بناء منظومة تصنيع قوية ومستدامة، تضمن استقلالية إفريقيا الصحية."



