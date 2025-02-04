انطلاق المنتدى الثانى لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية فى إفريقيا

كتب وايد عبد السلام

ينطلق، بعد قليل، المنتدى الثاني لـ تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا الذى تنظمة هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والتحالف العالمي للقاحات (Gavi)، ومشروع التعاون الإقليمي لتصنيع اللقاحات.



ويشارك فى فاعليات المنتدى، الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، نخبة من كبار المسؤولين الدوليين، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين المصريين المعنيين بقطاع الصحة والصناعات الدوائية.

ويشهد الافتتاح حضور الدكتور جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية المختصين بقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وصانعي السياسات، ومصنعي اللقاحات في القارة، والسلطات التنظيمية، والشركاء الدوليين.

ويعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي الإفريقي

حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع الإقليمي للمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا، بما يسهم في بناء منظومة تصنيع مستدامة تضمن الأمن الصحي للقارة وتعزز استقلاليتها الإنتاجية.

ويركز المنتدى على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:

متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة.

وقال الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد

"يمثل هذا المنتدى محطة محورية في مسيرة إفريقيا نحو تحقيق الأمن الصحي، حيث يجسد التزامنا الجماعي ببناء منظومة رعاية صحية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات القارة وتعزيز نموها الاقتصادي. يأتي هذا الحدث في وقت يشهد تحولات جوهرية في مشهد تصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية، ما يؤكد أهمية العمل المشترك لتسريع بناء منظومة تصنيع قوية ومستدامة، تضمن استقلالية إفريقيا الصحية."

ومن المتوقع أن يسفر المنتدى عن مجموعة من التوصيات العملية وخطط العمل التي ستسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي في إفريقيا، ودفع عجلة التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، لضمان الوصول العادل والمستدام إلى اللقاحات والمنتجات الصحية الأساسية.