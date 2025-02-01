نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالمنوفية ويصرف مكافأة للفرق الوقائية

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى حميات شبين الكوم، حيث قام بتفقد جميع العيادات الخارجية، والمعمل، وقسم عناية الأطفال والعناية المركزة، وقسم الغسيل الكلوي، والأشعة، واستمع إلى المرضى للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفى، وأشاد بجودة الخدمات ومستوى أداء الفريق الطبي، ووجه بصرف مكافأة تشجيعية لمدير المستشفى وفريق إدارة المستشفى.



وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير توجه إلى عيادات التأمين الصحي بمجمع المصالح بشبين الكوم، حيث تفقد عيادات الباطنة والقلب والرمد والصيدلية، وأوصى بزيادة عدد الأخصائيين، وزيادة عدد ساعات تقديم الخدمة الطبية، بما يتناسب مع عدد المرضى المترددين على العيادات، نظرا لتزاحم المترددين.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة المركز الطبي الحضري بشبين الكوم، حيث تفقد غرفة الطوارئ، وعيادات طب الأسرة والمبادرات والأسنان، والمعمل، وأوصى بزيادة عدد فرق التطعيم، حيث لاحظ وجود تزاحم من المواطنين على مكتب تطعيم المسافرين، موجها بضرورة فتح مكتب تطعيم آخر بأحد المراكز الطبية بشبين الكوم، كما أوصى بتنشيط وتفعيل ملفات طب الأسرة، مؤكدا أهمية المتابعة الدورية للمترددين للانتفاع بالخدمات الصحية من الأطفال والبالغين، وخلال المرور تأكد نائب الوزير من توافر الأدوية والألبان العلاجية.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تابع جولته بزيارة المركز الصحي بميت خاقان، أحد وحدات تطوير، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والأطفال والمبادرات الصحية، مشيدا بأداء الفريق الطبي ومستوى الخدمة، ووجه بصرف مكافأة تشجيعية لأخصائية طب الأسرة، ومكافأة للمراقب الصحي المسؤول عن التطعيمات بالمركز، وأوصى بمجازاة مدير الرعاية الأساسية بإدارة شبين الكوم الصحية، لتبين وجود قصور في بعض المتابعات الخاصة بالأطفال والحوامل.

وأشار «عبدالغفار» إن نائب الوزير اختتم الجولة التفقدية بعقد اجتماع مسائي بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، ومدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ومديري المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، حيث تم استعراض جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها خلال المرور المركزي من قطاعي الطب الوقائي و الرعاية الأولية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن توصيات الاجتماع تضمنت الإشادة بالأنشطة الوقائية، حيث أوصى نائب الوزير بصرف مكافأة تشجيعية للفرق الوقائية بالأمراض المعدية والترصد والتطعيمات والفيروسات الكبدية والرصد البيئي والصحة المهنية والأغذية والمتوطنة، وفيما يخص مكافحة العدوى تم التنبيه بإعادة التقييم بعد أسبوعين للمستشفيات ذات التقييم المنخفض، وأوصى بخصم شهر من رئيس قسم العمليات ورئيسة التمريض بمستشفى قويسنا، ونقل رئيس قسم الأسنان خارج المستشفى، وكذلك خصم شهر من رئيس قسم بمستشفى تلا المركزي لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير أوصى بمجازاة رئيس قسم العناية ورئيسة التمريض بمستشفى حميات منوف، وفيما يخص ملاحظات الرعاية الأولية، وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات فرش وتشغيل الأربع وحدات المتبقية والتي يجري تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال أسبوعين، كما أوصى بمجازاة مديري الرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة بإدارات بركة السبع وقويسنا والباجور، على أن يتم إعادة التقييم وتلافي جميع السلبيات خلال شهر، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات المرصودة وتنفيذ التوصيات.