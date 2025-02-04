موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه خلال هذا الأسبوع سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسى الأول ، حيث أنتهت عملية التصحيح وتجرى الأن أعمال المراجعة النهائية، عقب إرسال النتيجة كنترولات الـ 11 إدارة تعليمية، على مستوى محافظة سوهاج.

هذا وقد تم تقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات قطاع شمال ويضم طما وطهطا وجهينة، وقطاع وسط الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلته والمنشاة، و قطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام وتستمر أعمال التصحيح حتى نهاية الأسبوع الحالي صرح بذلك الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه أنه سوف يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية خلال هذا الأسبوع، باعتماد اللواء دكتور عبدالفتاح سراح محافظ سوهاج، حيث تم الإنتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات للمواد التي قام الطلاب بأداء الإمتحان فيها.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في سوهاج، انتهت الخميس الماضي، وقام بأدائها 93 ألفًا و666 طالبًا في 483 لجنة على مستوى 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.