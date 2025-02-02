إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بسوهاج.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادى، بمحافظة، اعتماد نتيجة امتحان الترم الأول وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح داخل 3 قطاعات قطاع شمال ويضم طما وطهطا وجهينة، وقطاع وسط الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلته والمنشاة، و قطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام.

وحول الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2024/ 2025 سوهاج يجب إتباع الخطوات التالية..

1 – الدخول على موقع اليوم السابع الذى يعلن النتيجة حصريا فور اعتمادها من اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

2 - إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

3 - الضغط على زر الاستعلام، لتظهر تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي للطالب

4 - هذا وقد حدد لجنة النظام والرقابة للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول درجات كل مادة:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

5 - مجموع الدرجات الكلي للعام الدراسي "الفصلين الأول والثاني" 280 درجة.