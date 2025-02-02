اليوم السابع
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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بسوهاج.. اعرف التفاصيل

الأحد، 02 فبراير 2025 12:00 ص
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بسوهاج.. اعرف التفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادى، بمحافظة، اعتماد نتيجة امتحان الترم الأول وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح داخل 3 قطاعات قطاع شمال ويضم طما وطهطا وجهينة، وقطاع وسط الذي يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلته والمنشاة، و قطاع الجنوب الذي يضم إدارات جرجا والبلينا ودار السلام.

 وحول الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول 2024/ 2025 سوهاج يجب إتباع  الخطوات التالية..

1 – الدخول على موقع اليوم السابع الذى يعلن النتيجة حصريا فور اعتمادها من اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

2  - إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

3 - الضغط على زر الاستعلام، لتظهر تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي للطالب

4 - هذا وقد حدد لجنة النظام والرقابة للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول درجات كل مادة:

  •  اللغة العربية: 40 درجة.
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
  •  الرياضيات: 30 درجة.
  • العلوم: 20 درجة.
  •  الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

5 - مجموع الدرجات الكلي للعام الدراسي "الفصلين الأول والثاني" 280 درجة.







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