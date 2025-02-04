مدارس النيل تعلن فتح باب التقدم والتحويل للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لفروع مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026 بالمراحل التعليمية.

ويتم التقديم إلكترونيًا في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 02/04/ 2025 من خلال الرابط التالي: https://nes.moe.gov.eg.



وتهيب بأولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

وأوضحت وحدة مدارس النيل المصرية، أن شهادة النيل شهادة مصرية دولية معتمدة من كامبريدج تؤهل الطالب للحصول على تعليم دولى متميز، مضيفة أن الطالب الذي يتم تخريجه من المدرسة يحرص على فرصة كبيرة للالتحاق بالجامعات المصرية والحكومية، بالإضافة إلى الجامعات الدولية داخل وخارج مصر، موضحة أن طبيعة الدراسة تعتمد على الفهم والتحليل وليس التلقين والتعلم النشط وتداخل المناهج، موضحة أن المناهج تم تصميمها من كامبريدج ويتم تطبيقها من خلال أعضاء هيئة التدريس المدربين على أعلى مستوى، مؤكدة أن الطالب يحصل على تعليم عالى الجودة بمبالغ رمزية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى.