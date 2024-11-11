اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وحدة مدارس النيل تعلن فتح باب التقدم والتحويل للعام الدراسى 2025-2026

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:25 م
وحدة مدارس النيل تعلن فتح باب التقدم والتحويل للعام الدراسى 2025-2026 مدارس النيل المصرية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعلن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026 بفروعها (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر- أسوان الجديدة) بالمراحل التعليمية: 

Pre-KG – KG1 – KG2
على أن يتم الاعلان لاحقا عن التقدم للالتحاق بالمراحل الأخري وفقا للأماكن المتاحة في حينه.

وشددت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية على أنه يتم التقديم إلكترونيًا في الفترة من اليوم الاثنين الموافق 11/11/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 12/ 2024، وتهيب وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بأولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

لمزيد من التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه أضغط هنا:
 

 







وزارة التربية والتعليم

وحدة مدارس النيل المصرية الدولية

فتح باب التحويل لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2026



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة