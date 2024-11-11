وحدة مدارس النيل تعلن فتح باب التقدم والتحويل للعام الدراسى 2025-2026

كتب محمود طه حسين

تعلن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق والتحويل لمدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسي 2025 - 2026 بفروعها (العبور بمدينة العبور – الشروق بمدينة الشروق – الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة – أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد – السادات بمدينة السادات – بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر- أسوان الجديدة) بالمراحل التعليمية:

Pre-KG – KG1 – KG2

على أن يتم الاعلان لاحقا عن التقدم للالتحاق بالمراحل الأخري وفقا للأماكن المتاحة في حينه.

وشددت وحدة مدارس النيل المصرية الدولية على أنه يتم التقديم إلكترونيًا في الفترة من اليوم الاثنين الموافق 11/11/ 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/ 12/ 2024، وتهيب وحدة مدارس النيل المصرية الدولية بأولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

لمزيد من التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه أضغط هنا:

