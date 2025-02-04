محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82,38%

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد منذ قليل، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2025 بنسبة نجاح 82,38 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85854 .

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كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2025 بنسبة نجاح 90,91 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 33 طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 81,18 % وتقدم للامتحان 5787 طالبا، وحضر 5769 طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2025 بنسبة نجاح 64,29 %، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالب، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالب .

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2025 بلغ 86 ألف و 12 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي .