اليوم السابع
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تعليم المنوفية: بدء عملية المراجعة ورصد الدرجات فى الشهادة الإعدادية

السبت، 01 فبراير 2025 10:24 ص
تعليم المنوفية: بدء عملية المراجعة ورصد الدرجات فى الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح مواد الشهادة الاعدادية والتى بدأت منذ يوم الجمعة الماضية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى عمليات المراجعة ورصد الدرجات، مشير إلى أنه يتم يوميا متابعة العمل بكنترول الشهادة الاعدادية، تحت إشراف كامل من مدير التعليم الابتدائية ووكيل المديرية، لمتابعة الأعمال وإزالة أى عوائق أمامهم.


وأشار وكيل الوزارة، أنه من المتوقع إعلان النتيجة منتصف الأسبوع الحالى عقب الانتهاء من عملية المراجعة ورصد الدرجات، لإعطاء كل طالب حقه.

 







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