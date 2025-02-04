لو عندك استعداد وراثى.. تغييرات ضرورية فى نمط حياتك للوقاية من السرطان

كتبت فاطمة ياسر

يحتفل العالم فى 4 فبراير من كل عام باليوم العالمى للسرطان، ويستهدف بهذا الاحتفال رفع الوعى العالمى من مخاطر المرض، عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر عن المرض وطرق العلاج، وفى هذا السياق أكد الدكتور بولس إسحاق استشارى الأورام فى معهد ناصر أن مرض السرطان يعنى اتحاد خلايا فى منطقة معينة بالجسم وتسبب ورما، قد يكون حميدا أو خبيثا، والذى يحدد النوع التحليل الباثولوجى للورم.

وأضاف استشارى الأورام أنه ليس من الضروى أن تعنى وجود إصابة أو انتشار السرطان فى عائلتك، أنك ستصاب بالسرطان، فهذا ليس صحيحا، لأن الجينات تلعب دورا فى هذا الأمر، وهناك بعض العوامل التى تزيد من هذا الأمر.

وأشار إلى أن الإصابة بالسرطان الوراثى تعنى أن هذا الشخص يحمل تغييرًا فى جين معروف بأنه يسبب السرطان، مثل جينات BRCA1 و BRCA2 وجينات MMR و PTEN و TP53، ويساعد تحليل دلائل الأورام فى تحديد فرص الإصابة بالمرض.

وقدم استشارى الأورام العديد من النصائح التى تساعد فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان فى حالة وجود استعداد وراثى لهذا، ومنها..

- الإقلاع عن التدخين

التبغ أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة، لذا يجب التخلص من هذه العادة السيئة.

- التخلص من الوزن الزائد

السمنة تعد من أسباب الإصابة بسرطان الثدى والرحم، والسبب تراكم الدهون فى الجسم بالإضافة إلى اتباع نظام غذائى غير صحى، لذا يجب الاهتمام بممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائى متوازن فى إنقاص الوزن بشكل فعال.

- تناول نظام غذائى صحى

يمكنك الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والبروتين الخالى من الدهون بشكل دائم، كما ينصح بتقليل الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء.

- ممارسة الرياضة

الرياضة تعد من أهم الأمور التى تساهم بشكل ملحوظ فى تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، لذا ينصح بالمشي يوميا لمدة 30 دقيقة.

وشدد استشارى الأورام على ضرورة القيام بشكل دائم ودورى بالفحصوات الدورية، التى تساعد فى اكتشاف الإصابة بالسرطان المبكر، وعلاجه المبكر أيضا، ومن ضمنها تحاليل صورة الدم الكاملة، ودلائل الأورام، والأشعة التقليدية "السينية" التى تساهم فى الكشف عن وجود أى تكتلات غير طبيعية.