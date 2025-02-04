اليوم السابع
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فوز برلمان الشباب بالوادى الجديد بالمركز الرابع فى نسخته الخامسة على مستوى المحافظات

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 11:31 م
فوز برلمان الشباب بالوادى الجديد بالمركز الرابع فى نسخته الخامسة على مستوى المحافظات برلمان الشباب بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد عن فوز برلمان الشباب بالمحافظة بالمركز الرابع على مستوى المحافظات المشاركة بالنسخة الخامسة من برنامج البرلمانات والمبادرات الشبابية تحت شعار "نتشارك" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف والذي عقد بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك عن مبادرة (طفلك أمانة) - فئة الشباب والتي تستهدف الحد من العنف ضد الأطفال.

كما تم تقديم دعم مالي من اليونيسف بالإضافة لدعم مقدم من جمعية صناع الخير لمبادرة (بالمحبة نواجه التنمر) المقدمة من برلمان الطلائع؛ تقديرًا للمشاركة المتميزة وتحفيزًا للمبادرات الإبداعية.


 







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