جهاز مدينة طيبة يعلن عددا من الفرص الاستثمارية بمساحات متنوعة.. اعرف الشروط

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، بقيادة المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس الجهاز، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية بمساحات متنوعة للتخصيص الفوري، والتي تشمل 4 قطع أراضى بمساحات مختلفة، حيث يتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين حتى يوم 15 فبراير الجارى.

وتم طرح تلك الفرص الاستثمارية فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف طرح الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة، واستكمالاً للجهود المبذولة وإستمراراً لمسيرة التنمية بالمدينة، وتحت قيادة وتوجيهات المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، ولتوفير مزيد من الخدمات المقدمة لسكان المدينة ولدعم الاستثمار والمستثمرين .

وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة، أنه يسر الجهاز أن يعلن عن طرح فرص استثمارية عن شهر فبراير 2025 للتخصيص الفوري على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين كالتالى:- (قطعة أرض رقم ( 12 ) بمساحة 2846 م2 بنشاط إدارى بمركز خدمات المدينة - قطعة أرض رقم (7 - 8) بمساحة 1200 م2 بنشاط تجارى بمنطقة خدمات الإسكان العائلى 260 م2 بالحي السكني الثالث - قطعة أرض رقم ( بدون ) بمساحة 2039 م2 بنشاط تجارى بمنطقة خدمات عمارات الاسكان الاجتماعى بالـ480 فدان ( بجوار الملعب الخماسي) - قطعة أرض رقم ( 13 ) بمساحة 2007 م2 بنشاط تجارى إدارى سكنى بمنطقة خدمات المجاورة الاولى بمنطقة الـ480 فدان.

وأكد المهندس مصطفى سعيد، على أنه يتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، وذلك حتى يوم 15 فبراير الجارى، ولمزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم الدخول على رابط موقع بوابة خدمات المستثمرين. https://assign.newcities.gov.eg