جهاز مدينة طيبة يطرح محلات تجارية ووحدات متنوعة الخدمات.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، طرح عدد من الفرص لصالح المواطنين تتمثل في عدد من المحلات في مزاد علنى مقرر عقده في 25 أغسطس المقبل في القاعة الرئيسة بجهاز المدينة، والتي تشمل محلات في منطقة الإسكان الإجتماعى الـ480 فدان عبارة عن مبنى محلات مصغرة، وكذلك محلات تجارية بالسوق المكشوف بمركز خدمات المدينة، ومبنى محلات تجارية بمنطقة الإسكان العائلى مرحلة أولى 150 متر مربع.

كما أعلن جهاز المدينة عن طرح فرصة لقطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات، بجانب سور بمساحة 522.75 متر في منطقة الخدمات المركزية بالـ620 فدان للبيع بالمزاد العلنى، وذلك بجلسة المزاد يوم 25 أغسطس المقبل، وتم أيضاً طرح 11 محل تجارى بمساحات تتراوح ما بين 14 متر إلى 99 متر، و4 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح ما بين 31 متر إلى 63 متر، في المناطق المختلفة بالمدينة، وتم تحديد جلسة المزاد يوم 25 أغسطس المقبل، وطرح كشك خدمة المواطنين خاص بتصوير مستندات وكافيتريا لتقديم المأكولات الجافة والمشروبات، الواقع دخل حدود مبنى جهاز المدينة بمساحة 10 أمتار، وذلك بنظام حق الإنتفاع لمدة 3 سنوات.

وفى نفس السياق قامت إداره الأمن بجهاز مدينة طيبة الجديدة، بحملة مكبرة لضبط المخالفات داخل المدينة، حيث كانت الحملة مكونة من عدد 15 فرد من أفراد الأمن ومعهم مدير الإدارة، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتحت توجيهات المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة .

ويقول المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه كانت مهمة الحملة عبارة عن ضبط مخالفات السيارات بدون تشميع، وكذلك بدون تصريح عمل وخطوط سير السيارات السرفيس التي تعمل داخل وخارج المدينة وكذلك التروسيكلات، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (5) سيارات حمولة 10 أمتار بدون تشميع، وعدد (3) سيارة بدون تصريح وضبط عدد (2) سيارة داخل المدينة مخالفه لخط السير، وعدد (1) تروسيكل وما زالت الحملات مستمرة.



تفاصيل طرح 11 محل تجارى بمساحات تتراوح ما بين 14 متر إلى 99 متر



طرح 11 محل تجارى بمساحات تتراوح ما بين 14 متر إلى 99 متر



طرح عدد من الفرص لصالح المواطنين تتمثل في عدد من المحلات في مزاد علنى



طرح عدد من الفرص لصالح المواطنين تتمثل في عدد من المحلات



طرح فرصة لقطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات