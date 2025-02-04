توقيع عقود قروض لدعم المشروعات الصغيرة بمدينة الخارجة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

وقع إبراهيم بركة، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على عقود قروض صندوق التنمية لتمويل المشروعات المنزلية الصغيرة ومتناهية الصغر بمركز الخارجة وقرى المستقبل، بإجمالي 135 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال رئيس مركز الخارجة، هذا التمويل ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لتشجيع المشروعات الإنتاجية ودعم الشباب والسيدات في إقامة مشروعات تساهم في تحسين مستوى الدخل وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة والمناطق التابعة لها.

وأضاف بركة أن الوحدة المحلية مستمرة في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين أصحاب الحرف والمشروعات المنزلية من تحقيق الاستقلال الاقتصادى.