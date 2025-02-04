بلدنا الحلوة.. سوهاج تتألق بمناطقها الترفيهية وتفتح أبوابها للزوار.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

تعتبر محافظة سوهاج، من الوجهات السياحية الرائعة التي تضم العديد من المناطق الترفيهية المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوار من مختلف الأعمار من بين هذه المناطق، نجد العديد من الجزر والقرى التي تقدم تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والمرافق الترفيهية الحديثة، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء سواء كانت لمحبي الاسترخاء أو الأنشطة الرياضية أو الترفيهية، توفر هذه المناطق تجربة لا تُنسى للمقيمين والزوار.

وتشهد محافظة سوهاج تطورًا ملحوظًا في قطاع السياحة والترفيه، حيث أصبحت تعد من الوجهات المفضلة للعائلات والمجموعات السياحية، وذلك بفضل ما تحتويه من مناطق ترفيهية تجمع بين الجمال الطبيعي والخدمات المتميزة.

من أبرز هذه المناطق جزيرة الزهور، التي تقع في قلب نهر النيل، وهي جزيرة سياحية تتميز بمساحتها التي تمتد إلى خمسة أفدنة، حيث توفر الشاليهات السياحية والملاعب للأطفال، إضافة إلى قاعات الأفراح التي تجعلها وجهة مثالية للاحتفالات والمناسبات. تقع الجزيرة شمال كوبري سوهاج-أخميم وتواجه متحف سوهاج، مما يعزز مكانتها كإحدى أفضل الوجهات السياحية في المنطقة.

أما قرية الكوثر السياحية، التي تقع على الهضبة الشرقية لمدينة سوهاج، فتتميز بموقعها الفريد على ارتفاع 310 أمتار فوق سطح البحر، وتضم القرية 18 شاليهًا وجناحًا واحدًا محاطًا بالمسطحات الخضراء، إلى جانب استراحة ومسجد وكافتيريا، بالإضافة إلى نادٍ ترفيهي وملاعب رياضية، وتم تجهيز القرية بمستوى ثلاث نجوم لتوفير إقامة مريحة للزوار.

وفي جزيرة قرامان، التي تقع وسط نهر النيل مقابل مدينة سوهاج، تجد حديقة عامة تمتد على 25 فدانًا ومكتبة للطفل، بالإضافة إلى مشتل وصوبة زراعية للزهور، مما يجعلها من الأماكن المثالية للاستجمام والاستمتاع بالطبيعة.

كما أضافت محافظة سوهاج مرسيين سياحيين في منطقتين مختلفتين: على الضفة الشرقية للنيل وجزيرة قرامان، مما يسهل التنقل بين هذه المناطق الرائعة باستخدام العبارات والأتوبيسات النهرية التي توفرها المحافظة.

على ضفاف نهر النيل الخالد، يتألق "ممشى أهل سوهاج" كجوهرة جديدة تزين مدينة سوهاج، محققاً تحولاً ملموساً في البنية التحتية ومرافق الترفيه في المحافظة، هذا المشروع الذي يعد جزءًا من رؤية مصر 2030، يجسد التزام الدولة بتنمية مناطق الصعيد وتوفير متنفس حضاري وصحي للمواطنين، مع الحفاظ على التراث الطبيعي وتحقيق الاستدامة البيئية.

يمتد ممشى أهل سوهاج على طول الكورنيش الشرقي، موفراً مساراً جميلاً ومريحاً للمشي بجانب النيل. يتميز الممشى بتصميمه العصري الذي يجمع بين الجمال والفائدة، حيث يحتوي على مساحات خضراء، مقاعد خشبية، وحدات تجارية، مطاعم، كافيتريات، وأماكن ترفيهية متعددة كما تم تجهيز الممشى بأماكن خاصة لذوي الهمم، لضمان أن يكون مكانًا شاملاً ومتاحًا للجميع.

الممشى ليس مجرد مكان للتنزه، بل هو مشروع يهدف إلى تعزيز السياحة المحلية والنهرية في محافظة سوهاج، من خلال الاستفادة من موقع المحافظة الاستراتيجي على نهر النيل، يسعى المشروع إلى جذب الزوار من داخل وخارج المحافظة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.



احد المشروعات القائمة



الأخضر بطول الممشى



المدخل الرئيسى للممشى



الممشى على الكورنيش الشرقى



النيل فى مواجهة الممشى



النيل والممشى



اماكن الجلوس



برجولة على الممشى



جدارية بالجزيرة



جزيرة الزهور سوهاج



حمام سياحة بالجزيرة



شاليهات بالجزيرة



شكل جمالى للممشى



شكل طريق الممشى



مدخل للمشى



مدخل ممشى أهل سوهاج



مشروع على الممشى



ملاعب بالجزيرة



منطقة الالعاب_1