اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق: القبض على 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 01:04 م
العراق: القبض على 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين الجيش العراقي _ أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت الوكالة - في بيان - نقلته وكالة الأنباء العراقية"واع"، أنه استمراراً للجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات للقضاء على عصابات داعش الإرهابية، فقد نفذت فوات مكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين عملية نوعية مكنتها من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يعملون بديوان العسكر في عصابات داعش.

وأشارت إلى أنه لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات إرهابية في المحافظة، منها استهداف القوات الأمنية في وقتٍ سابقٍ، والعمل كمصادر لعصابات داعش.

 







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