العراق: العثور على 7 جثث لإرهابيين جراء ضربة جوية بين صلاح الدين وكركوك

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد، العثور على 7 جثث لإرهابيين جراء الضربة الجوية العراقية في قاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الخلية قولها - في بيان لها اليوم - "إن ذلك جاء أثناء عملية التفتيش التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الخاصة وقيادة عمليات شرق صلاح الدين من عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبمراقبة ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش موقع الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ Fـ 16 العراقية".



وأضافت أن عملية التفتيش مازالت مستمرة في المنطقة المستهدفة ومحيطها.. لافتة إلى أنه سيتم التعرف على هويات الإرهابيين الذين تم القصاص منهم لاحقا.