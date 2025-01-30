العراق: بغداد بحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة تهديدات "داعش" المتزايدة

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قال كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده بحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وكشف وزير الخارجية العراقي - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم /الخميس/ - عن وجود مخاوف من كيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع المستجدات في المنطقة.



وأضاف أن هناك مباحثات جارية مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في العراق وتطوير العلاقات معها، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية تسعى لضمان أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وليس بيد الفصائل المسلحة، موضحا استمرار المفاوضات مع تلك الفصائل لتسليم أسلحتها.



وأكد وزير الخارجية العراقي أن استقرار العراق يتطلب حوارا داخليا يأخذ في الاعتبار السياسات الإقليمية والدولية الجديدة، مشددًا على أهمية اتباع نهج عقلاني في الحوار لضمان الاستقرار الأمني.