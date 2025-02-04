الأمم المتحدة: عبور نصف مليون نازح من جنوب لشمال غزة خلال أسبوع

كتبت: هند المغربي

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا) أنه عبر أكثر من نصف مليون شخص من الجنوب إلى شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، فيما تحرك أكثر من 36,000 شخص من الشمال إلى الجنوب لافتا الي أن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون توسيع نطاق عمليات الإغاثة، مع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وأوضح أن آلاف النازحين يواصلون التنقل بين شمال وجنوب القطاع، حيث يحاولون لمّ شملهم مع عائلاتهم والبدء في إعادة بناء حياتهم.

وأضاف المكتب الأممي أن المنظمات في مجال الحماية وزعوا أكثر من 30 سوار هوية للأطفال دون سن الرابعة، بهدف منع حالات فقدان الأطفال وانفصالهم عن أسرهم أثناء التنقل. وأكدت الجهات الإنسانية أنها تلقت تقارير عن أكثر من 250 طفلا تم فصلهم عن ذويهم أثناء رحلتهم إلى شمال غزة.

وفي محافظة شمال غزة، تم إنشاء ثلاثة مواقع مؤقتة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، حيث يمكن لكل موقع استيعاب 5,000 شخص. كما أبلغ صندوق الأمم المتحدة للسكان عن توسيع الخدمات الخاصة بحماية النساء في جباليا ومدينة غزة.