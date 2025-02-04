إجراء الكشف البيطري على 1521 حالة بقافلة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت قافلة بيطرية بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، من إجراء الكشف البيطري على 1521 حالة من الماشية والطيور، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، جرى توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ 850 حالة دواجن، و150 حالة أمراض باطنة ومعدية، و96 حالة تناسليات، و75 حالة جراحة، كما تم رش 350 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم بالمجان.

تأتي القافلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».