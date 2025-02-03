إطلاق سلسلة قوافل بيطرية مجانية لتحصين الماشية والدواجن فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تستعد نقابة الأطباء البيطريين، لإطلاق سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية للماشية والدواجن بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجارى.

يأتى ذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 203 ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت رعاية إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وداخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهر عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان بأنه فى ظل التنسيق المتواصل والمستمر مع محافظ أسوان من أجل توفير أوجه الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وتواكباً مع إهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة بتنمية المجتمع والحفاظ على مقدراته، خاصة بمحافظات الصعيد.

وأضافت، أن تنظيم هذه القوافل يأتى من منطلق الدور المجتمعى الذى تقوم به النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان بالتعاون مع حزب مستقبل وطن حيث تشمل توفير الأدوية والمستلزمات البيطرية لعلاج الحيوانات والدواجن ، مع تدريب الأطباء البيطريين على الأجهزة الحديثة مثل جهاز السونار للكشف على الحيوانات، وكذا توعية وإرشاد أصحاب الحيوانات والدواجن على التربية السليمة والوقاية من الأمراض الوبائية.