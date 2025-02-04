أستاذ أورام يوضح كيف يعمل العلاج الهرمونى وطرق تخفيف آثاره الجانبية

كتبت مروة محمود الياس

تزامنا مع إحياء اليوم العالمى للسرطان، الموافق 4 فبراير للتوعية بالمرض، تحدثنا مع الدكتور أحمد البسطويسى أستاذ الأورام المعهد القومى للأورام، عن العلاج الهرمونى، والذى أوضح أن بعض أنواع الأورام، تتغذى على بعض أنواع الهرمونات، مثل أورام الثدى في السيدات تتغذى على هرمونات يفرزها المبيض في السيدات، أما الرجال فسرطان البروستاتا يتغذى على هرمونات الذكورة، وهنا لابد من علاج هرمونى يعارض عمل الهرمونات.

العلاج الهرمونى يعمل على التعارض مع عمل الهرمون النسائى أو الرجالى وفقا لنوع الورم، ليتوقف نموه، ويسيطر الهرمون على انتشاره، أحد أبرز وأسهل العلاجات التي يتم اللجوء لها لعلاج السرطان، تؤخذ بالحقن أو كأقراص تؤخذ عبر الفم؟، وهناك نوعبات جديدة مسيتحدثة، وفى تطور دائم.

آثار جانبية للعلاج الهرمونى



بعضها يسبب التجلطات



بعض أنواع الأدوية الهرمونية تسبب بعض التجلطات، والتى يقابلها أدوية لإذابتها يصفها الطبيب المختص، وبالتالى تلافى الآثار السيئة لها.





الام العظام والمفاصل وقابلية الهشاشة

يسببهشاشة عظام، وألام بالجسم، و يتم وصف مجموعة أدوية مقابلة تعالج الهشاشة بجانب العلاج الهرمونى، كتعويض لترسب الهرمون في العظام

التقلبات المزاجية



بعض أنواع العلاج تسبب التأثير السلبى على الحالة النفسية، والحل في العلاج النفسى المصاحب لعلاج السرطان.

زيادة انقسامات في الرحم



قد يسبب العلاج الهرمونى الإصابة ببعض الأورام الرحمية ، مما يتطلب اجراء سونار مهبل دورى، وعينات من الرحم عند اللزوم وتوصية الطبيب، ويتم تغيير النوع الهرمونى العلاجى لتلافى أية مشكلات، وهو ما يتطلب متابعة دائمة مع الطبيب المختص.





العلاج الهرمونى أفضل العلاجات



وتابع استاذ الأورام مؤكدا على الرغم من الآثار الجانبية للعلاج الهرمونى، إلا أنها طفيفة للغاية، وهو من العلاجات السهلة التي لا تسبب آثار جانبية خطيرة، لذا هو نوع مفضل، وأنواع قليلة ومحدودة التي تسبب مشكلات