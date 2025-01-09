العلاج الهرمونى للأورام .. هل هناك أطعمة تبطئ مفعوله؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤثر مرض السرطان على كل جانب من جوانب صحتك، بما في ذلك شهيتك ونظامك الغذائي، ويجب الاهتمام بنظامك الغذائي أثناء علاج السرطان، في هذا التقرير نتعرف على نصائح حول الأطعمة التي يجب إضافتها وتجنبها لمرضى السرطان، بحسب موقع "جون هوبكنز" الأمريكي.

كيف يؤثر علاج السرطان على نظامك الغذائي؟

يمكن أن تسبب العلاجات مثل العلاج الكيميائي وبعض أشكال العلاج الإشعاعي مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك:



-الإمساك، الذي يمكن أن يسبب عدم الراحة ويقلل من رغبتك في تناول الطعام

-الإسهال، الذي يمكن أن يستنزف جسمك من العناصر الغذائية

التعب، مما يعني أنك أقل نشاطًا، لذلك تحرق سعرات حرارية أقل ولا تشعر بالجوع طوال اليوم

-فقدان التذوق، مما قد يجعل الطعام غير شهي

-الغثيان والقيء، مما قد يقلل من شهيتك ويسبب فقدان الوزن

-في بعض الأحيان يعتمد الأمر أيضًا على نوع السرطان المحدد الذي تعاني منه، غالبًا ما ينطوي علاج سرطان الثدي وسرطانات الدم على الستيرويدات، التي يمكن أن تزيد من شهيتك وتزيد من مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن.

لذلك بدلاً من فقدان الوزن، من الممكن اكتساب قدر كبير من الوزن من مزيج من الأدوية وأسلوب حياة أكثر خمولًا أثناء علاج السرطان.

ويتلقى بعض الأشخاص أيضًا العلاج الهرموني بعد العلاج الكيميائي لسرطان الثدي أو سرطان بطانة الرحم.

تعمل الأدوية على قمع إنتاج هرمون الإستروجين، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي. إذا تباطأت عملية التمثيل الغذائي لديك، فقد تكتسب وزنًا.

غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس صعوبة في الحفاظ على وزنهم. نظرًا لأن البنكرياس لا يعمل بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها، فقد لا يتمكنون من هضم الطعام بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان الوزن أو سوء التغذية.

لماذا يعد نظامك الغذائي مهمًا أثناء علاج السرطان؟

نظرًا لأن علاج السرطان يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الشهية ووزن الجسم، فمن المهم الانتباه إلى نظامك الغذائي. بالإضافة إلى مساعدتك في الحفاظ على وزن صحي، فإن تناول نظام غذائي متوازن أثناء العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي يمكن أن:

يساعد في إدارة الآثار الجانبية للعلاج

زيادة الطاقة

زيادة قوة العضلات

الحفاظ على وظيفة المناعة

تقليل الالتهاب

ما هي الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي أثناء علاج السرطان؟

يجب على أي شخص يعاني من مرض مزمن، حتى لو لم يكن سرطانًا، أن يتناول أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية والحبوب الكاملة والفيتامينات والمعادن". "إذا كان ذلك ممكنًا، قم بإجراء هذه التعديلات الغذائية قبل بدء علاج السرطان حتى تكون أكثر صحة عند العلاج.



البروتينات النباتية



بعض أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها أثناء العلاج الكيميائي أو علاجات السرطان الأخرى هي البروتينات النباتية إنها توفر أعلى مستويات الفيتامينات والمعادن. وهذا يعني تناول الكثير من الخضروات وكذلك الفاصوليا والبقول والمكسرات والبذور. إذا كنت تأكل البروتينات الحيوانية، فاختر خيارات قليلة الدهون مثل الدجاج أو السمك.

الدهون الصحية

الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة لها أيضًا فوائد صحية. الأفوكادو وزيت الزيتون وزيت بذور العنب والجوز كلها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الكربوهيدرات الصحية

عند اختيار الكربوهيدرات، اختر الأطعمة التي تتم معالجتها بشكل بسيط، مثل القمح الكامل والنخالة والشوفان. تحتوي هذه على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد في الحفاظ على بكتيريا الأمعاء الجيدة. تعمل الألياف القابلة للذوبان أيضًا على تعزيز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs)، والتي تساعد في كل شيء من التمثيل الغذائي إلى إصلاح الخلايا.

الفيتامينات والمعادن

تساعد الفيتامينات والمعادن العمليات الأنزيمية في أجسامنا، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز وظيفة المناعة وتقليل الالتهابات عندما يكون ذلك ممكنًا، اختر الأطعمة المدعمة بفيتامين د. قد تشمل هذه الأطعمة الحليب وعصير البرتقال والزبادي وبعض الحبوب.

كيف يساعد نظامك الغذائي في إدارة الآثار الجانبية لعلاج السرطان؟

يمكن أن تساعدك بعض التغييرات الغذائية في إدارة الآثار الجانبية بعد بدء العلاج. تشمل هذه الآثار الجانبية:

-فقدان الشهية. تناول وجبات صغيرة أو وجبات خفيفة مغذية طوال اليوم، بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

-الإمساك. اشرب الكثير من الماء، وفكر في تناول مكملات الألياف، وأضف الخضراوات والفاصوليا إلى وجباتك.

-الإسهال. اختر الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الصوديوم (مشروبات الطاقة) والبوتاسيوم (الموز وعصائر الفاكهة الطبيعية).

-فقدان التذوق قد يكون من الصعب تناول الطعام عندما لا تستطيع تذوقه فكر في تجربة أطعمة جديدة مع بهارات أو تتبيلات مختلفة يمكنك أيضًا إضافة نكهات قوية، مثل الليمون.

-الغثيان. تشمل الأطعمة المضادة للغثيان الحمضيات والزنجبيل وزيت النعناع. يمكنك مص شريحة من الليمون أو شرب شاي الزنجبيل أو تناول علكات الزنجبيل.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء علاج السرطان؟

كن على دراية بما يدخل جسمك أثناء علاج السرطان. اقرأ ملصقات التغذية وقم بإعداد أكبر قدر ممكن من طعامك. من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمكررة للغاية. يجب عليك أيضًا تجنب الأطعمة المقلية التي تحتوي على الكثير من الزيوت المهدرجة، والتي يمكن أن تزيد من الالتهاب.

نظرًا لأن الأشخاص المصابين بالسرطان غالبًا ما يكون لديهم ضعف في جهاز المناعة، ففكر في تجنب الأطعمة التي تحمل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، بما في ذلك:

-الأسماك المطبوخة قليلاً أو النيئة، مثل السوشي

-البيض غير المطبوخ جيدًا أو الأطعمة التي تحتوي على بيض نيئ، مثل المايونيز المصنوع منزليًا

-الجبن ومنتجات الألبان غير المبسترة

-الفواكه أو الخضروات غير المغسولة