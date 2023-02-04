اليوم السابع
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اليوم العالمى للسرطان.. 9 طرق للوقاية من الأورام تحددها الصحة العالمية

السبت، 04 فبراير 2023 11:39 ص
اليوم العالمى للسرطان.. 9 طرق للوقاية من الأورام تحددها الصحة العالمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى لانقاذ الارواح
كتبت أمل علام

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تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمى للسرطان يوم 4 فبراير من كل عام، ويعتبر السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، حيث يمثل ما يقرب من 1 من كل 6 وفيات على مستوى العالم، ولكن ما الذي يسبب السرطان؟ وما هي عوامل الخطر؟ وكيف يمكنك منع ذلك؟

 

انقاذ الارواح بالحصول على الرعاية العادلة
انقاذ الارواح بالحصول على الرعاية العادلة

ما الذي يسبب السرطان؟

قالت منظمة الصحة العالمية، ينشأ السرطان من تحول الخلايا العادية إلى خلايا ورم في عملية متعددة المراحل تتطور بشكل عام من آفة ما قبل السرطان إلى ورم خبيث، هذه التغيرات هي نتيجة التفاعل بين العوامل الوراثية للشخص و3 عوامل خارجية أخرى وهي:

1.المسرطنات، مثل الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة المؤينة، والمواد المسرطنة الكيميائية، مثل الأسبستوس، ومكونات دخان التبغ، والأفلاتوكسين "ملوث غذائي" ناتج عن سوء تخزين الحبوب والمسكرات، والزرنيخ (ملوث مياه الشرب)؛ المسرطنات البيولوجية، مثل العدوى من بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.

ما هي بعض عوامل خطر الإصابة بالسرطان؟

التبغ، الكحول، النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، وعدم ممارسة الرياضة، تلوث الهواء، بعض الأمراض غير المعدية، وبعض العدوى المزمنة مثل الجرثومة الحلزونية Helicobacter pylori، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وفيروس التهاب الكبد  B، وفيروس التهاب كبد C، وفيروس إبستين-بار.

كيف يمكننا الوقاية من السرطان؟ يمكن تقليل خطر السرطان عن طريق:

تجنب التدخين وعدم استخدام التبغ، الحفاظ على وزن صحي للجسم،  وتناول نظام غذائي صحي بما في ذلك الفواكه والخضروات، والقيام بالنشاط البدني بانتظام، مع تجنب الاستخدام الضار للكحول، وتناول لقاح فيروس الورم الحليمي البشرى، والتهاب الكبد الوبائي ، B تجنب الإشعة فوق البنفسجية "، والذي ينتج في المقام الأول عن التعرض للشمس، ضمان الاستخدام الآمن والمناسب للإشعاع في الرعاية الصحية "لأغراض تشخيصية وعلاجية" التقليل من التعرض المهني للإشعاع المؤين، والحد من التعرض لتلوث الهواء الطلق، وتلوث الهواء الداخلي، بما في ذلك الرادون (غاز مشع ينتج من التحلل الطبيعي لليورانيوم، والذي يمكن أن يتراكم في المباني - المنازل والمدارس وأماكن العمل.


اليوم العالمى للسرطان

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الصحة العالمية

الصحة العالمية تحدد 9 طرق للوقاية من السرطان



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