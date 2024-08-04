اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل .. تفاصيل

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:18 م
وزارة الصحة تكشف أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل .. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تلعب دورا مهما للطفل والأم، كما أنها تمثل إحدى الوسائل لتقليل الوفيات في الأطفال تحت عمر 5 سنوات.​


وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية ومميزات لبن الأم بالنسبة للطفل: ​

١-آمن ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تحمي الطفل من معظم الأمراض التي تصيبه في مرحلة الطفولة.​

٢- يمد الطفل بالمواد الغذائية والطاقة ويكون ذلك بحسب المرحلة العمرية:​

أ– أول ستة أشهر من العمر: إمداد كامل. ​

ب- النصف الثاني من السنة الأولى من العمر: أكثر من نصف الإمداد. ​

ج- السنة الثانية من العمر: أكثر من ثلث الإمداد. ​

٣- الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية يظهرون أداء أفضل في اختبارات الذكاء كما أنهم قلما يكون لديهم زيادة في الوزن ويكونون أقل عُرضة للإصابة بمرض السكر.​

- أهمية ومميزات لبن الأم بالنسبة للأم:​

١ - الأمهات اللاتي يقومون بالرضاعة الطبيعية يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.​

 







​الصحة

الرضاعة الطبيعية

الام

الطفل



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