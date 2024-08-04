وزارة الصحة تكشف أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل .. تفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تلعب دورا مهما للطفل والأم، كما أنها تمثل إحدى الوسائل لتقليل الوفيات في الأطفال تحت عمر 5 سنوات.
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية ومميزات لبن الأم بالنسبة للطفل:
١-آمن ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تحمي الطفل من معظم الأمراض التي تصيبه في مرحلة الطفولة.
٢- يمد الطفل بالمواد الغذائية والطاقة ويكون ذلك بحسب المرحلة العمرية:
أ– أول ستة أشهر من العمر: إمداد كامل.
ب- النصف الثاني من السنة الأولى من العمر: أكثر من نصف الإمداد.
ج- السنة الثانية من العمر: أكثر من ثلث الإمداد.
٣- الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية يظهرون أداء أفضل في اختبارات الذكاء كما أنهم قلما يكون لديهم زيادة في الوزن ويكونون أقل عُرضة للإصابة بمرض السكر.
- أهمية ومميزات لبن الأم بالنسبة للأم:
١ - الأمهات اللاتي يقومون بالرضاعة الطبيعية يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.
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