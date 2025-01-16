نظام غذائي للقلب.. 10 أطعمة تساعدك على التحكم في مستويات الكوليسترول

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد وتلعب دورًا حيويًا في صحتنا، ومع ذلك، فهي مرتبطة أيضًا بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، إذا كانت موجودة بكميات زائدة.

في حين أن أجسامنا تنتج الكوليسترول بشكل طبيعي، فإن الاختيارات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول.

10 أطعمة للسيطرة على الكوليسترول السيئ في الشتاء

في أشهر الشتاء الباردة، يصبح الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب أكثر أهمية، وفقا لموقع " onlymyhealth"، فيما يلى 10 أطعمة يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي الشتوي للمساعدة في التحكم في نسبة الكوليسترول الضار في الدم

البقوليات

أثبتت البقوليات، بما في ذلك الفاصوليا والبازلاء والعدس، فوائدها في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، وكشفت الدراسة أن تناول كوب واحد من الفاصوليا يوميًا أدى إلى انخفاض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل ملحوظ، وينصح بتناول البقوليات بانتظام بدلاً من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة للحصول على نمط حياة أكثر صحة للقلب.

المكسرات

يمكن التحكم في مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي من خلال تناول المكسرات بانتظام مثل الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني والفستق، كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب.

الافوكادو

الأفوكادو مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، والتي تلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئ، يُنصح بدمجها في السلطات أو الأفوكادو أو الخبز المحمص لتقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل هي مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد وخفض نسبة الكوليسترول الضار، أفضل طريقة لطهي الأسماك للحفاظ على فوائدها وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب هي طهيها بالبخار أو السلق، لذلك ينصح بتناولها بهذه الطريقة.

الحبوب الكاملة

يرتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19% لأنها تحتوي على البيتا جلوكان، يُنصح باختيار الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لصحة القلب.

الفواكه والتوت

من أجل خفض مستويات الكوليسترول السيئ، يُنصح بتناول الفواكه مثل التفاح والفراولة الغنية بالألياف القابلة للذوبان. بالإضافة إلى ذلك، حاول تناول التوت أيضًا بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة من الكاكاو تتراوح بين 75% و85% لها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، ومن المعروف أيضًا أنها تساهم في التحكم في الكوليسترول بسبب وجود مركبات مثل البوليفينول والريسفيراترول.

أطعمة الصويا

قد تساعد فول الصويا، كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، في خفض نسبة الكوليسترول السيئ والكوليسترول الكلي، اطبخ باستخدام زيت فول الصويا لتضمين المزيد من فول الصويا في وجباتك.

الخضراوات

تساهم الخضراوات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية في تحسين مستويات الكوليسترول السيئ والكوليسترول الجيد والكوليسترول الكلي. إن تناول أكثر من ثلاث حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة القلب.

الثوم

ارتبط الثوم، الذي يحتوي على الأليسين، بانخفاض مستوى الكوليسترول الضار في الدم والكوليسترول الكلي، ورغم أن مكملات الثوم قد تكون أكثر فعالية، فإن إدراج الثوم في نظامك الغذائي قد يساهم في صحة القلب.

بالإضافة إلى هذه الأطعمة الخارقة، فكر في إضافة الشاي والخضراوات الورقية الداكنة وزيت الزيتون البكر الممتاز إلى نظامك الغذائي الشتوي للتحكم الشامل في الكوليسترول، وبينما تتقبل هذه الأطعمة، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومتنوع، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أمر بالغ الأهمية لصحة القلب بشكل عام، ومع حلول فصل الشتاء، قم بإعداد هذه الخيارات اللذيذة والمغذية للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك وتعزيز صحة القلب.