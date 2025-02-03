هذا ما تفعله عادة قضم الأظافر فى أسنانك وضروسك

كتبت مروة محمود الياس

قضم الأظافر من العادات الشائعة التي يتبعها الأطفال والمراهقون بشكل خاص، هذه العادة غير صحية على الإطلاق، بل إنها ضارة جدًا بالصحة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع summitdentalhealth الذى أكد أن السلوكيات القهرية التي تصيب بعض المراهقين والأطفال في تلك المراحل العمرية المبكرة، قد تكون سببًا في هذه العادة وتبنيها من قبلهم، وهذا السلوك يخلف الكثير من الأضرار الصحية، والمظهر غير الجيد للأظافر والأصابع.

تابع التقرير أن الأسنان ليست أقوى من الأظافر كما يعتقد البعض، بل إن الأسنان تتأثر سلبًا وبشدة من هذه العادة غير الصحية، فهى تؤثر بالسلب على اللثة والأسنان والضروس وصحة الفم.

أضرار تسببها عادة قضم الأظافر على الأسنان

التآكل والتشقق من أكثر الأعراض الضارة التي تصيب الفم، نتيجة احتكاك الأسنان بالأظافر المستمر

تآكل المينا من على الأسنان والضروس تدريجيا نتيجة الاحتكاك الدائم، فتضعف الأسنان

اتلاف الأسنان تماما وتدريجيا نتيجة الإستمرارية في عادة الإحتكاك، فتتلف وتضعف

صعوبة إطباق الأسنان على بعضها البعض، من خلال ضعف الفكين

الفجوات الكثيرة التي تظهر على الأسنان نتيجة كثرة الاحتكاك كذلك

التهابات في اللثة نتيجة تراكم الجراثيم على الأظافر فتنتقل إلى الفم بشكل مباشر ومستمر

الإصابة بأمراض اللثة المختلفة

صرير يصدر من الأسنان بشكل مزمن

الصداع وآلام بالرأس

أوجاع متفرقة بالفم وجوانبه والأسنان

نصائح للتوقف عن عادة قضم الأظافر

ونصح التقرير بالتوقف عن تلك العادة تماما، من خلال قص الأظافر أولا بأول، يمكن تخفيف التوتر من خلال كرة الضغط على سبيل المثال، وعدم اللجوء لتفريغ التوتر في شكل قضم للأظافر، وأكد أن التوقف عن القضم عملية تدريجية يجب المثابرة عليها حتى يتمكن المريض من التوقف التام عنها.