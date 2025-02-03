نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى البحيرة.. اعرف موعد ظهورها

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد اعتمادها من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية بمدارس البحيرة 125 ألفا و867 طالبا وطالبة، أمام عدد 575 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الالتزام بكل الضوابط المنظمة لإجراء عملية تصحيح أوراق الامتحانات، تحقيقا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

مضيفا أن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت دون أى مشاكل تذكر، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومنع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، واتخاذ كل الإجراءات لتأمين أعمال المراجعة والتصحيح.

مشيرا إلى توفير الأجواء الهادئة الآمنة لسير الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من جاهزية الكنترولات ورصد الدرجات فور الانتهاء من أعمال التصحيح.