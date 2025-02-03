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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية

الإثنين، 03 فبراير 2025 02:09 م
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية طلاب الإعدادية
الغربية مصطفى عادل

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تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول، عقب إنهاء اعمال الرصد والتقدير للدرجات بعد أعمال التصحيح التي أوشكت على الانتهاء.

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ويعتمد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية، ونسب النجاح، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ليتم بعد ذلك اعلانها في المدارس وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية.

يذكر أن 93490 طالبا، بالإضافة إلى 4886 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية، قد أدوا الامتحانات في جميع المواد.

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وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.


 







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