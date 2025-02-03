موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، من أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

وتواصل مديرية التعليم بأسوان، أعمال تقدير وجمع درجات الطلاب تمهيداً لإعلان النتيجة، المقرر لها نهاية الأسبوع الحالى بعد اعتمادها من اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بحضور محمود جابر، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مستوى 191 لجنة تضم 27 ألفا و933 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.