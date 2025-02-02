وكيل تعليم الغربية يترأس مقابلات المرشحين لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

الغربية مصطفى عادل

ترأس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل، لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، بحضور محمد داود، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، ومحمد عبد الرءوف محمد مرسي، مدير إدارة بالإدارة العامة للامتحانات، ومحمود عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، موجه أول مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وإسماعيل محسن مبروك، مدير إدارة التعليم الخاص بالإسكندرية، وهبة الله أحمد فتح الله، باحث قانوني بالوزارة

وتمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات مع المرشحين من إدارتي سمنود وزفتى.

جدير بالذكر أن المقابلات لاختيار المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، تتم على مدار 5 أيام، تبدأ من اليوم وتنتهي الخميس المقبل، حيث تم توزيع الإدارات على تلك الفترة، ووفقا للجدول الزمني المحدد.



