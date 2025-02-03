تعليم المنوفية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدا عقب اعتمادها من المحافظ

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الاستمرار فى أعمال مراجعة ورصد درجات مواد الشهادة الإعدادية، حتى اليوم الاثنين.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" ، أنه سوف يتم الانتهاء من عمليات رصد ومراجعة مواد الشهادة الاعدادية اليوم الاثنين ، ومن المتوقع ظهور النتيجة غدا عقب إعتمادها من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشار إلى أنه يتم يوميا متابعة العمل بكنترول الشهادة الإعدادية، تحت إشراف كامل من مدير التعليم الابتدائية ووكيل المديرية ، لمتابعة الأعمال وإزالة أى عوائق أمامهم ، حتى يتم إعطاء كل طالب حقه .