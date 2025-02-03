محافظ الجيزة: بروتوكول تعاون لتطوير منطقة ميت عقبة قطاع 4

كتبت - مرام محمد

وقع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والجهاز بشأن مشروع تطوير منطقة ميت عقبة 4 بحى العجوزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن البروتوكول يأتي في اطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسى دعائم وجهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة قطاع ( 4 ) بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تشمل الأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بإجمالي 6.9 كم (أقطار متنوعة) شاملة تنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدًا أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن المشروع يأتي استكمالا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير الطرق المناسبة والإنارة الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل مستدامة وتحسين خدمات البنية التحتية المقدمة. وأشار محافظ الجيزة إلى أن هناك سجلا حافلا من مشروعات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لخدمة المواطنين، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي مدار العامين الماضيين منها تنفيذ اتفاقية التنمية المجتمعية والتي ضمت 3 مشروعات بتكلفة حوالي 56 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ 10 مشروعات أخري في إطار اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بتكلفة تبلغ 178.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء منها وتسليمها، وشملت المشروعات صيانة شاملة وتجديد لمدارس ورفع كفاءة بعض الطرق ودعم خدمات البنية التحتية وإنشاء خزان مياه أرضي.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه جارٍ تنفيذ 2 مشروع لخطوط انحدار الصرف الصحي بمنطقتي أرض اللواء وميت عقبة بتكلفة حوالي 38 مليون جنيه، وجارٍ أعمال البت والترسية لتحسين البنية التحتية.

وعلى هامش البروتوكول، شهد المحافظ توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع بمحافظة الجيزة، ويشمل البروتوكول تقديم الصندوق قرض بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة براس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات لشباب الصناع من الجنسين على أن تكون مدة المشروع 4 سنوات.

ومن جانبه، أكد رحمي، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين، وذلك في إطار برنامج الارتقاء الحضري الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرا إلى أن الجهاز نفذ العديد من المشروعات في المحافظة بموجب هذه الاتفاقية بقيمة 216.5 مليون جنيه مصري تضمنت تنفيذ مشروعات متنوعة من بينها صيانة وترميم للمدارس ومد وإحلال خطوط مياه شرب وإنشاء خزان مياه وإحلال وتجديد لخطوط شبكات انحدار للصرف الصحي ورصف طرق أسفلتية.

وأوضح باسل رحمي، أن العقد الجديد الذى تم توقيعه سيتم من خلاله استكمال تطوير منطقة ميت عقبة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشـرب بطول 6900 متر وسيستفيد منه ما يزيد عن 21 ألف مواطن من سكان المنطقة، كما سيوفر المشروع 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن العقد الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للتوسع في التعامل مع الجمعيات الأهلية للتمويل متناهي للصغر للوصول إلى عدد أكبر من العملاء بكل المحافظات، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيتم تخصيص 40 % منه للمشروعات في مجال الإنتاج الصناعي والزراعي.

حضر التوقيع هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي، ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، ويوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية، وأحمد رأفت مدير فرع الجهاز بالجيزة، واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة.