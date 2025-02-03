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محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.87%

الإثنين، 03 فبراير 2025 12:47 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.87% جانب من اعتماد النتيجة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 82.87% بزيادة نسبية عن العام الماضي بلغت 4.39 %.

وأعلن محافظ الإسماعيلية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 30319 طالبًا، حضر منهم 30159 طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية.

وحضر اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 100%.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية الحكومية عربي 81.03٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية لغات 96.9%.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بنسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة التل الكبير التعليمية 89.97 %، بينما بلغت نسبة النجاح في إدارة شمال الإسماعيلية 89.49 %، وإدارة القنطرة غرب 82.34%.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من أبنائنا الطلبة ومطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 98.74%، بينما بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 97.02%، وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية 96.49%، وفي مادة العلوم 95.69%، بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 86.16%، ويبدأ اعتبارًا من الغد قبول طلبات التظلم والتي تستمر لمدة 15 يوما بمقر مديرية التربية والتعليم.







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