إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسماعيلية بعد قليل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 خلال ساعات، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

وأضاف أيمن موسي، أن أعمال الكنترول كانت تسير بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مشددا علي ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات، مشيرا إلى أن إعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء محافظ الإسماعيلية.

وكان أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، تابع آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي 2024-2025، حيث أدى امتحان مادة العلوم أكثر من 31 ألف طالب وطالبةً الامتحان من خلال 165 لجنة فرعية، موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة على أنه قد تم طوال فترة الامتحانات إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الأجواء والمناخ المناسب لضمان حسن سير العملية الامتحانيه وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للطلاب والملاحظين، وتفعيل تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والملاحظين لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه خلال انعقاد الامتحانات تابع تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية ومراكز التوزيع بالإدارات التعليمية بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية.

وفى سياق متصل، قدم أيمن موسي وكيل الوزارة، تحية شكر وتقدير لكل من القائمين على العملية الامتحانية من المعلمين والإداريين ومديري المدارس ومديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور على حسن تعاونهم وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة الإسماعيلية.