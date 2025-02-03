محافظ الأقصر يناقش خطط استكمال أعمال تطوير منطقة حوض 18 بالمدينة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمتابعة استكمال أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، حيث استعرض المحافظ موقف تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بالمنطقة.

وأوضح المهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم استئناف شبكات الصرف الصحي بالمنطقة في ديسمبر 2024، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إزالة الزراعات وفتح الشوارع ببعض مسارات شبكات الانحدار، حيث تمكنت الشركة المنفذة المقاولون العرب من تنفيذ 40% من خط الانحدار الرئيسي، وجاري استكمال الأعمال فور إزالة المعوقات والتعارضات.

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء الخريطة المعدلة لجزء من الحوض، كما استعرض موقف استكمال أعمال تمهيد وفتح الشوارع بالمنطقة، مشددا على إزالة أي أنواع من التعديات على حرم الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وموجها مديري ومسئولي الجهات المعنية باستكمال أعمال فتح الطرق والكهرباء والصرف الصحي والمرافق، وحضر اللقاء المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة نيفين حسيب مدير مركز شبكات المرافق بالمحافظة، وأحمد حسن مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، ومسئولى شركة مياه الشرب بالأقصر.

وكان قد انطلق رجال مجلس مدينة الأقصر، في نوفمبر الماضي بتنظيم سلسلة من الحملات اليومية للتمهيد للطرق والشوارع وفتح آخرى وتوفير كشافات وأعمدة إنارة لكل شبر داخل منطقة حوض الـ18 لإنهاء كافة أزماتها، حيث قاد تلك الملحمة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وهو أحد أبناء منطقة العوامية وتربطه علاقة وثيقة بالأهالى سكان منطقة حوض الـ18 مما ساهم في حل غالبية الأزمات وفتح كافة الشوارع حالياً ليعود الهدوء تماماً وتصبح تلك المنطقة من أهم مناطق المدينة حالياً في التطوير والتجميل.