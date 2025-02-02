محافظ الأقصر يستقبل وفدا من جمهورية الصين لبحث تعزيز التعاون

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، اليوم الأحد، وفداً من جمهورية الصين الشعبية برئاسة الوزير لي يي رئيس مجلس الإدارة للاتحاد الصيني للفنون والآداب، وعضو اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، بهدف بحث تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين.

وأعرب الضيف الصيني خلال اللقاء عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مؤكداً على إعجابه بالحضارة المصرية القديمة وجمال الطبيعة بالمحافظة، متمنيا أن يكون اللقاء بداية للتعاون الثقافي المشترك بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لما فيه تحقيق لمصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج، وعلى المستوى الشعبي، كما أعرب محافظ الأقصر عن رغبة المحافظة في التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجالات الثقافة والعلوم والفنون والموسيقى، مؤكدا أن محافظة الأقصر حريصة على تحقيق المزيد من التعاون المشترك مع الجانب الصيني.

وحضر اللقاء نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، ومن الجانب الصيني السيد ما فينغ هوي رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الصينيين ، والسيد يان شاوفي رئيس مجلس إدارة جمعية الصين لفناني التلفزيون، والسيد يو هايلين المدير العام لقسم التعاون الدولي بالاتحاد الصيني للفنون والآداب، والسيد شي شيلو قوانغ نائب مدير المكتب العام للاتحاد.