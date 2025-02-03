لأساتذة الجامعات.. رابط التقدم لعضوية اللجان العلمية بالأعلى للجامعات

كتب ـ محمد صبحى

يواصل المجلس الأعلى للجامعات إتاحة باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين في الدورة الخامسة عشرة (2025-2028)، وذلك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية التي حصلت على التصنيفات الدولية لآخر خمس سنوات قبل التقدم، وذلك طبقا لما جاء بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 28/1/2024 بشأن اللجان العلمية.

وينشر " اليوم السابع " رابط التقدم للعضوية والتى انطلق التسجيل بها يوم السبت الماضى ويستمر حتى شهر مارس المقبل إذ يمكن التقدم من

خلال على الرابط التالى: