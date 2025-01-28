افتتاح فعاليات جامعة الطفل للعام الرابع فى المركز القومى للبحوث

محمد صبحى

شهد المركز القومى للبحوث للعام الرابع على التوالى افتتاح الدكتور ممدوح معوض - رئيس المركز، فعاليات جامعة الطفل حيث يقوم المركز باستضافة 120 طفلا فى المرحلة العمرية 10-12 سنة من مختلف انحاء الجمهورية فى الفترة من 26/1/ 2025 -6/2/2025.

ويأتى ذلك إيمانا من المركز القومى للبحوث بدوره فى نشر ثقافة البحث العلمى وربط البحث العلمى بخدمة المجتمع، ودور المركز فى تنمية قدرات الشباب والأطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار، واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم ولخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار، تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل.

وفى إطار برنامج جامعة الطفل الذى تدعمه أكاديمية البحث العلمى والذى تشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة ويشارك فيه المركز القومى للبحوث كأكبر مركز بحثى فى مصر والشرق الاوسط،

مبادرة جامعة الطفل برنامج تتبناها وترعاها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب حيث بدأت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

يعد المركز القومى للبحوث من أكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط، وللمركز دورا رائدا فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع فى اتجاهات عديدة والتى منها الاهتمام بالطلاب فى جميع المراحل التعليمية اسهاما من المركز فى تشجيع الاطفال على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل.

يستهدف هذا البرنامج الفئة العمرية من سن 9-15 سنة وهى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى ويهدف إلى المساعدة فى بناء شخصية الطفل ومساعدة الاطفال على تحديد اهدافهم المستقبلية.

وتقوم الأكاديمية من خلال جامعة الطفل بوضع برامج علمية على يد خبراء مصريين وأجانب وتقدم هذه المناهج فى صورة أنشطة علمية وفنية وتقوم مجموعة من كوادر المركز العلمية والبحثية بتدريس هذه المناهج بصورة مبسطة وشيقة وتتيح أيضا الدراسة بجامعة الطفل التعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز والتواصل مع أساتذة المركز القومى للبحوث. كما تتضمن الدراسة برامج تدريبية لريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلم المصريات والفنون.

كما يشارك طلبة جامعة الطفل فى المعارض والمسابقات المختلفة بمساعدة أعضاء هئية البحوث وتتيح لهم الدراسة السفر للخارج فى حالة الفوز فى هذه المسابقات.