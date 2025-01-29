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الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين

الأربعاء، 29 يناير 2025 07:39 م
الأعلى للجامعات يعلن فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين المجلس الأعلى للجامعات
محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين في الدورة الخامسة عشرة (2025-2028) وذلك لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية التي حصلت على التصنيفات الدولية لآخر خمس سنوات قبل التقدم، وذلك طبقا لما جاء بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 28/1/2024 بشأن اللجان العلمية.

 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يتم التقدم اعتباراً من 1/2/2025 على الرابط: 

https://scicom.scu.eg/

وينتهي في يوم الخميس 6/3/2025

 

 







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