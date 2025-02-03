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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح برقم الجلوس الآن

الإثنين، 03 فبراير 2025 03:56 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح برقم الجلوس الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح
مطروح – حسن مشالى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، اليوم الاثنين، على الرابط الإلكتروني الخاص بها، عقب اعتماد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، نائبا اللواء خالد شعيب، نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح 81.4 %، وذلك بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم و اسماعيل جاتو وكيل المديرية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح اضغط هنا...

جاء ذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح داخل كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية، التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، والإنتهاء من رصد درجات الطلاب في جميع المواد.

وكانت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، قد بدأت يوم الأحد الماضي، في أول يوم عمل عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، قد انتهت يوم الخميس قبل الماضي، بمشاركة 12699 طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية، في مختلف الإدارات التعليمية وقطاع البنجر التعليمي.







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