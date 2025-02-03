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محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.86%

الإثنين، 03 فبراير 2025 04:13 م
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.86% اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسى الأول، بحضور عادل عتلم وكيل وزارة التربية والتعليم، بنسبة نجاح بلغت 73.86% للإعدادية العامة و100% للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع.

يذكر أن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء، تقدم لها 3552 طالبا وطالبة، يمثلون 8 إدارات تعليمية بمدن جنوب سيناء، من بينهم 2966 طالبا وطالبة للإعدادية العامة، و329 طالبا وطالبه الرسمية لغات، و169 طالبا وطالبة للإعدادية الخاصة لغات، و28 طالبا وطالبة للإعدادية الدولية، و47 طالبا وطالبه بالإعدادية منازل.







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