فاكهة تحسن وظائف جسمك وتنقص وزنك وقليلة السكر

الفاكهة المصدر الصحى المفيد للمغذيات الصحية، التي يحتاجها كل منا في نظامه الغذائى اليومى، دون زيادة حادة في الكميات، ودون نقصان أيضًا، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع feastfanatics حيث أوضح التقرير ضرورة الاهتمام بتناول الفاكهة الصحية، فالفاكهة درجات، منها العالى فى نسب السكريات والسعرات الحرارية، ومنها ما هو معتدل، ويشعرك بالمذاق السكرى، ولكنه لا يزيد الوزن ولا يخل بمستوى الجلوكوز فى الدم.

فوائد الفراولة الصحية للقلب والصحة

ووفقًا للتقرير فإن الفراولة واحدة من أنواع الفاكهة الغنية بالمغذيات الطبيعية الصحية، والتي تحتوى في مجملها على كم هائل من العناصر والفيتامينات، فهى تحتوى على الأنثوسيانين، وهو ما يجعلها فاكهة صحية تفيد القلب بشكل خاص، فهى تعزز صحة القلب وتقى من أمراضه المستقبلية.

فوائد الفراولة