فوائد تناول الفراولة على صحة جسمك

كتبت نهير عبد النبى

تحتوى الفراولة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، حيث تحتوى على فيتامين سى والكالسيوم وبعض العناصر الأخرى، وحسب ما ذكره موقع tasteofhome فإن هناك فوائد عديدة لتناول الفراولة ومنها :

فوائد تناول الفراولة



1:تجنب نزلات البرد

الفراولة مليئة بالفيتامينات، حيث تحتوى على فيتامين سي، الذى يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على نظام مناعة صحي ، مما يساعد جسمك على تجنب الأمراض والتعافي بسرعة أكبر.

2: الوقاية من مشاكل القلب

أظهرت الدراسات أن تناول الأنثوسيانين الموجود في الفراولة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك قد تساعد الفراولة في منع تراكم الصفائح الدموية وحتى تقليل ضغط الدم.

3:دعم الحمل الصحي

يعد الفولات أو حمض الفوليك من أكثر المكملات الغذائية التي يوصى بها للنساء الحوامل ، والتي تلعب دورًا أساسيًا في نمو الطفل، وتعتبر الفراولة مصدرًا طبيعيًا رائعًا لهذه المغذيات - كوب واحد من التوت الطازج يحتوي على حوالي 40 ميكروجرامًا من حمض الفوليك.

4 :تقليل الالتهاب

يمكن أن يسبب الالتهاب عددًا من المشاكل في الجسم حتى أن الالتهاب المزمن قد تم ربطه بحالات خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والسرطان، تحتوي الفراولة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة العامة.

5:تحسن الهضم

ربما تعلم أن الألياف هي عنصر غذائي أساسي لجهازك الهضمي ، والفراولة الغنية بالألياف هي طريقة رائعة للحصول على القليل من الإضافات في نظامك الغذائي، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء ، لذا فهي تحافظ على حركة الأشياء وتساعد على منع الإمساك.

6:إدارة ارتفاع ضغط الدم

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يساعدها على إبطال تأثيرات الصوديوم في الجسم. ( يمكن أن تساعد هذه الأطعمة اللذيذة في خفض ضغط الدم أيضًا.) حتى إذا لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم ، فمن المحتمل أن تستفيد من المزيد من البوتاسيوم .

7:تنظيم سكر الدم

تحتوي الفراولة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من الفواكه الأخرى ، مما يجعلها مفيدة عندما يتعلق الأمر بتنظيم مستويات السكر في الدم، أظهرت الدراسات أن تناول الفراولة يوميًا يمكن أن يقلل من المضاعفات المتعلقة بمرض السكري.