اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق 81 منشأة وتحرير 2269 محضرًا متنوعًا و302 إنذار فى حملات بالإسكندرية

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:23 ص
غلق 81 منشأة وتحرير 2269 محضرًا متنوعًا و302 إنذار فى حملات بالإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.

وأسفرت الحملات، عن غلق وتشميع عدد 81 منشآة، والتحفظ على 5489 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 2269 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و302 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ676 ألف جنيه خلال أسبوع.

 


 







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