ضبط مخزن بدون ترخيص لحيازته زيوت سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة وتمكنت من ضبط مخزن بدون ترخيص لزيوت سيارات مجهولة المصدر، وتحريز سجائر مجهولة المصدر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص لحيازته كمية وقدرها 12 ألفا و185 لتر زيوت سيارات بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتحرير محضر لبازار لحيازته 251 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر.

وكذلك تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضر امتناع عن سداد المديونية لبدال تمويني، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية لبدال تموينى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.