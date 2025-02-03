سكرتير عام البحر الأحمر يجرى زيارة مفاجئة لحى شمال الغردقة لمتابعة ملف التصالحات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم، زيارة مفاجئة لحى شمال الغردقة، حيث توجه مباشرة الى المركز التكنولوجى بالحى ولقاء مسئولى ملف التصالحات ومديرة المركز التكنولوجى بالحي، وذلك لاستعراض موقف ملفات التصالح والتراخيص الجديدة وملفات تقنين وضع اليد.

وشدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع الملفات المتأخرة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على تسليم النماذج التى تم مراجعتها واعتمادها دون تأخير.

وأكد تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، بما يضمن تيسير الإجراءات عليهم وسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية المعمول بها.

وأجرى السكرتير العام حوارات مفتوحة مع المواطنين للاطمئنان على كيفية التعامل معهم ومدى تجاوب المسئولين مع طلباتهم واشاد الجميع بحسن التعامل من قبل موظفى الحى وتأتى هذه الجهود فى إطار توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفى فى إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح والتراخيص الجديدة وتقنين وضع اليد ، تحقيقًا للمصلحة العامة، وضمانًا لحقوق المواطنين فى تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.